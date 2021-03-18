Çaldığı fıstıkları satmak isterken yakalandı

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada;

"Adıyaman Besni Karagüveç köyünde ikamet eden mağdur iki şahsa ait evin depo kısmında bulunan 270 Kilo Antep fıstığının 17 Mart 2021 tarihinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı bilgisi alınması üzerine Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırma neticesinde; şüpheli F.T. isimli şahsın hırsızlık suçunu işlediği tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs çalmış olduğu fıstıkları Gölbaşı İlçe merkezinde satmaya çalıştığı esnada Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordine kurularak fıstıklar ile birlikte şüpheli şahıs yakalanmıştır. Çalınan 270 Kilo fıstık sahiplerine teslim edilmiştir. Olayın şüphelisi adli makamlar tarafından yapılan işlemlere müteakip tutuklanmıştır." denildi.