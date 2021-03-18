Çalıntı mallarla uyuşturucu takası yapan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde bir ikamette gizlendiği ve bu ikamette hırsızlık malzemelerine karşılık uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgiler elde eden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yakalandı.

Şüphelinin ikamet çevresini güvenlik kameraları ile izlediği öğrenilirken arama kararı alan ekipler, ikamete baskın düzenledi. Adreste, Ş.B. isimli şüpheli yakalanırken, şüpheliyle birlikte imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığı C.B. isimli kadın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilince savcılık talimatı ile gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde karşılığında almış olduğu hırsızlık konusu suç eşyaları ve diğer suç unsuru olduğu değerlendirilen bir adet Blow T92 marka ruhsatsız tabanca, bir adet tabancaya ait şarjör, 22 adet 9 mm tabanca fişeği, 4.1 adet Seylan marka ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 20 adet av tüfeği kartuşu, bir adet Blow C75 Marka 9 mm tabanca, bir adet tabancaya ait şarjör, 2 adet parçalanmış tabanca, 3 adet şarjör, bir tabanca kutusu, 15 gram metamfetamin, bir Y.D. adına kayıtlı sahte kimlik, 10 adet sahte banknot 100 dolar, 20 adet hırsızlıkta kullanılan metal malzemeler, 1 adet kurusıkı tabanca ağız açma aparatı ve düzeneği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, biri çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ruhsatı, bir araç plakası bulundu.

Öte yandan hırsızlıkla elde edildiği değerlendiren bir adet Oremec marka kaynak makinası, bir adet 1 kilogramlık yangın söndürme tüpü, bir Demir İş markalı akü şarj aleti, 6 adet taşlı erkek yüzüğü, 7 adet kol saati, 9 adet akıllı cep telefonu, bir adet Vodafone marka tablet, 42 adet maddi değeri bulunan tespih, 3 adet Balltech marka güvenlik kamerası, bir adet kartal figürlü ahşap oyma eşya, 4 adet Premier marka hoparlör, bir adet Grundig marka LCD Televizyon, bir adet TV ünitesi, bir adet Astrong marka jeneratör, bir adet elektrikli petekli ısıtıcı, bir adet akü,bir adet Proxxon marka regülatör, 2 adet Vodafone marka WİFİ, bir adet Bosch marka hilti, bir adet Flooldlıght marka jeneratör, bir adet Altus marka klima motoru ve klima iç ünitesi, bir adet sarı renkli Peugeot marka motosiklet, bir adet Vestel marka monitör, bir adet Scarlet marka buhar makinesi, bir adet Arçelik marka ayaklı klima, bir adet Interver Generator 2000 marka jeneratör, 2 adet elektrikli ısıtıcı, bir adet 1 Tb harddisk, bir adet mavi su sayacı, 5 adet güvenlik kamerası, bir adet matkap, bir adet Bun marka fan, 18 adet cep telefonu kılıfı, 3 adet otomobil teybi, bir adet kaset çalar, bir adet Osova marka amfi, bir adet Doğan marka kaynak makinası, bir adet araç yıkama su makinesi tabancası, bir adet ahşap duvar saati, bir adet lehim makine seti, bir adet cam akvaryum, bir adet Robo marka el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, ceza evine konuldu.