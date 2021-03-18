Can vererek, bu topraklara can oldunuz

Hatay'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 8.Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Atahan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz katıldı.

Şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Tören mangasının saygı atışının ardından Hatay valisi Rahmi Doğan, Şehitlik Anıt Defterini imzaladı.

ŞEHİTLERİMİZİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Vali Doğan Şehitlik Anıt Defterine, "Göğsümüzü gururla kabartan, tarihimizin en müstesna zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümünü kutlamak üzere yüksek huzurlarınızdayız. En güçsüz göründüğü dönemde dönemde dahi vatanı, bayrağı, dini ve istiklali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin ispatısınız. Canınızı vererek can olduğunuz bu vatan toprakları üzerinde rahat ve huzur içerisinde yaşıyor ve geleceğe umutla bakabiliyorsak. Siz Aziz Şehitlerimiz sayesindedir. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklara çok büyük fedakarlıklarla sahip olduğumuzun bilinciyle emanetinizi geleceğe ve daima yükseklere taşıyacağız. Toprağa değil, milletimizin kalplerine gömülen sizleri rahmet minnet ve şükranla anıyoruz." diye yazdı.

ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

Vali Doğan'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından şehitlik ziyaret edildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 8.Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş şehit ailelerine tekrar başsağlığı dileyerek, şehit mezarlarına birer kırmızı karanfil bıraktı.

Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili şehitler iç in dua etti.