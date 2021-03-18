Çanakkale hatıra künyesi oluşturma ekranı: 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi özel hatıra künyesi nasıl ve nereden oluşturulur?

Türk ulusunun en önemli ve anlamlı günlerinden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü geldi. Yurt genelinde Çanakkale Deniz Zaferi büyük bir gururla kutlanırken şehitlerimiz rahmetle anılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi ile bu değerli günün anlamı ve önemini herkese hatırlatıyor. Bakanlığın dijital hatıra künyesi projesiyle, Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasına vurgu yapılırken Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılmasına dikkat çekildi.

ÇANAKKALE HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMA VE ALMA EKRANI

Bakanlığın projesi ile beraber 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dijital hatıra künyesi alma ve oluşturma ekranı üzerindeki yoğunluk da arttı. Öyle ki, sosyal medya üzerinde 18 Mart hatıra künyesi oluşturma konusu en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı. Peki, 18 Mart Çanakkale hatıra özel künyesi nasıl ve nereden oluşturulur?

İşte, 106. yılında adım adım 18 Mart Çanakkale Zaferi özel hatıra künyesi oluşturma ve alma ekranı;