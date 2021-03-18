Çanakkale Şehitleri Siverek’te anıldı

Siverek Şehitliğinde düzenlenen törene Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, 107 Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan, Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Gelener, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, ilçede faaliyet gösteren Şehit derneği temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte saygı atışı yapılmasının ardından, çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören, şehitlikte bulunan bir gerçek şehit mezarlık ile anıt mezarlıklarına karanfil bırakıldı, ilçe Müftüsü tarafından okunan duayla anma töreni sona erdi.