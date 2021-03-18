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Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:56

Çanakkale Şehitleri Siverek’te anıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Çanakkale Şehitleri Siverek’te anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle, ’nın Siverek İlçesinde bulunan Siverek Şehitliğinde anma töreni yapıldı.

Siverek Şehitliğinde düzenlenen törene Siverek Kaymakamı Hasan Ongu, 107 Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan, Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Gelener, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, ilçede faaliyet gösteren Şehit derneği temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte saygı atışı yapılmasının ardından, çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören, şehitlikte bulunan bir gerçek şehit mezarlık ile anıt mezarlıklarına karanfil bırakıldı, ilçe Müftüsü tarafından okunan duayla anma töreni sona erdi.

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Çanakkale Şehitleri Siverek’te anıldı
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