Çanakkale zaferi kutlandı

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, askeri erkan, muharip gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları, sendika başkanları, şehit aileleri derneği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneğinin çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Bayrağımız göndere çekildi.

Zonguldak Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, "Türk Ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü, bağımsızlığını ve de halkının hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü ispatlamıştır" dedi.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Yorulmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "18 Mart Şehitler gününü kutladığımız bu günde zat-ı alinizi, değerli gazilerimizi ve şehit yakınlarını saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini nefretle kınıyorum. Bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aramızda bulunmayışının derin hüznünü yaşadığımız bu günde askerlik vazifesini yerine getirirken şehit olan evlatlarımız ile Bitlis'de helikopter kazasında şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aziz şehitlerimiz, sizler yattığınız yerde rahat uyuyun. Kahraman gazilerimiz, gönüllerinizi rahat tutun. Şehit kanlarıyla sulanan bu toprakları koruma görevini artık biz ve yeni yetişen gençlerimiz devralmıştır. Ne mutlu şehitlik ve gazilik mertebesine erene. Ne mutlu Türküm diyene."

ÇANAKKALE ZAFERİ SONSUZ VATAN SEVGİSİDİR

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, törenin sonunda Şehitlik Defterini imzaladı ardından şunları söyledi:

"Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu anlamlı günde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale Zaferi yok edilemeye çalışılan bir milletin kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını hiç düşünmeden feda ettiği bir diriliş destanı ve varoluş mücadelesinin adıdır. Çanakkale Zaferi sonsuz vatan sevgisi, fedekarlık, cesaret gibi değerlerin milletimizce ortaya konduğu azim ve inancın zirveye çıktığı, her türlü imkansızlık yokluğa rağmen milletimizin vatan söz konusu olduğunda hiçbir gücün karşısında duramayacağını tüm dünyaya gösterdiği bir kahramanlık öyküsüdür. Vatan için, bağımsızlık ve özgürlük için canlarını veren bu şanlı zaferi bizlere yaşatan, bu vatanı bizlere miras bırakan, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinen aziz milletimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, emanetine sahip çıkacak, hatıralarını her daim yüreğimizde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Gününde başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunum töreninin ardından protokol Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ı ziyaret etti.

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Vali Mustafa Tutulmaz'a ziyareti için teşekkür etti. Vali Mustafa Tutulmaz ziyarette anı defterini imzaladı. Ardından Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyet 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı sebebiyle Asri Mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret ettiler.

Tören şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle son buldu.