Nusret Mayın Gemisi tarihi ve bilgiler: Çanakkale Zaferi simgelerinden Nusret Mayın Gemisi nerede?

Çanakkale Boğaz Harekâtı kapsamında Boğaz'dan geçit vermemek için zaten önceden boğazı kesecek şekilde döşenmiş Alman mayın hatları bulunmaktaydı. Ancak düşman güçlerinin hareketlerinin izlenmesiyle önemli bir detay fark edildi.

Yeni yapılan bir plan ile 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın Gemisi 26 mayını Erenköy Mevkiine kıyıya paralel döşeyecektir. Bu mevkiinin seçilmesinin sebebi ise, grup grup Boğaz'a giriş yapan düşman zırhlılarının dönüş sırasında diğerlerine engel olmamak için geniş olan Erenköy Mevkiinde manevra yapmasıydı. Mayın Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey ve Yüzbaşı Hakkı Bey önderliğinde Nusret, gece yarısı demir alarak Çanakkale'den ayrıldı.

Bütün ışıklar söndürülerek hedefe doğru ilerlendi. Düşmanın devriye gemilerine yakalanmadan başarıyla birer birer mayınlar döküldü. Geri dönüş yolculuğu da bir o kadar tehlikeliydi. Daha önce dökülen mayınlar ve düşman gemileri de büyük bir tehdit oluşturuyordu. Başarıyla bu zor görev gerçekleştirildi.