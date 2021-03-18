Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Semizoğlu mesajında, "Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyetin ortak değerleri, Vatan ve Bayrak aşkı vardır. 100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu Marş, Milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, 'nazlı' ve 'şanlı' hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir. 2021 yılı İstiklal Marşımızın 100. Yılı olması vesilesiyle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programlarıyla beraber kutlanacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ev bugün "Mehmet Akif Ersoy Evi" olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun uzun bir döneminin Bayramiç'te geçmiş olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır… Bu vesileyle İstiklal Marşımızın 100. Yılını ve 18 Mart Çanakkale Zaferimizi coşkuyla kutlarken, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.