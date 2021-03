“Cepheden Cepheye” Oratoryosu duygulandırdı

Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurluk, "Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart 1915 tarihinde kazanılan, Çanakkale Zaferi'ni kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. 18 Mart Çanakkale'nin geçilmeyeceğinin, Türk Milletinin esir edilmeyeceğinin, Türk Vatanının parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. İşte bu sebepledir ki 18 Mart Yüce Meclisimiz tarafından 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı yasa ile şehitler günü kabul edilmiştir" dedi.

İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesinde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlama programı kapsamında "Cepheden Cepheye" Oratoryosu gerçekleştirildi.

"Cepheden Cepheye" Oratoryosu programına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Müftüsü Aşır Durgun, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program; saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Adnan Karakurluk, şunları söyledi:

BÜYÜK MÜCADELENİN ADIDIR ÇANAKKALE

"Bugün, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart 1915 tarihinde kazanılan, Çanakkale Zaferi'ni kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. 18 Mart Çanakkale'nin geçilmeyeceğinin, Türk Milletinin esir edilmeyeceğinin, Türk Vatanının parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. İşte bu sebepledir ki 18 Mart Yüce Meclisimiz tarafından 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı yasa ile şehitler günü kabul edilmiştir. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve yüce Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle, Bedr'in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı bir yerdir Çanakkale. Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki, asırlardır yorgun düşmüş bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır.

BU ZAFER KOLAY ELDE EDİLMEDİ

Türk milletinin elde ettiği bu zafer, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli etkileri ve sonuçları itibariyle götürüp-getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki; Bu zafer kolay elde edilmemiş olup Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşları, maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkileri ile asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine de yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişimine de büyük etki etmiştir. Çanakkale Savaşlarını benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden aziz Mehmetçiktir.

CUMHURİYETİMİZİN YAŞATILMASININ TEMİNATI OLACAĞIZ

Çanakkale'yi Çanakkale yapan cepheye gönderdiği oğluna ''ya şehit ol, ya gazi'' demek suretiyle, vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk analarıdır. Çanakkale, Anadolu'nun dört bir yanında bir araya gelerek birlik ve beraberlik içinde mücadele edenlerindir. Bu açıdan Çanakkale Zaferi Türk Milletinin dini, hürriyeti ve istikbali için neler yapabileceğinin bir göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale Zaferi ülkemiz, geleceğimiz ve bekamız üzerine çeşitli planlar kuranlar için büyük bir ders niteliği teşkil etmektedir. Bu vatanın kazanılmasında canını feda eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz; Çanakkale zaferinin kazanılmasında büyük yeri olan 57. Alay yürüyüşü anısına her yıl düzenlenen Çanakkale Mili Bilinç Kampına katılmış bir kişi olarak gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bu vatan sizlere minnettardır. Türkiye'nin her vilayetinden ve dünyanın 27 ülkesinden sizleri anmak için her sene huzurunuzda buluşan torunlarınız sizlere minnettarlığından dolayı, sizi bağrında saklayan toprağa basmaktan bile imtina etmektedirler. Gönlünüz rahat olsun çünkü aziz milletimiz, Çanakkale'de, Sakarya'da, 15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini, asla ve asla başkasının boyunduruğu altına girmeyeceğini her zaman net bir şekilde göstermiştir. Çanakkale, Sakarya destanlarının emanetçileri olan bizler vatanımıza her zaman sahip çıkacak, Cumhuriyetimizin yaşatılmasının teminatı olacağız."

Konuşmanın ardından İlhan Varank Kız İmam Hatip Lisesi okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Cepheden Cepheye" Oratoryosu Müzik Öğretmeni Şadiye Cırık ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

"Cepheden Cepheye" Oratoryosu protokol üyelerinde eşlik ederek söylediği 'Çanakkale Türküsü' ile son buldu.