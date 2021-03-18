Cinayet zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi

Kocaeli Gölcük İlçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sercan Tufan(31) babasının arazisinde baraka yapan Ali M'nin yanına geldi. Kendisinden barakayı boşatmasını isteyince aralarında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Ali M. Silahını çıkartarak Tufan'a ateş açtı. Tufan kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali M. Olay yerinen hızla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Tufan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde bulunduğu incelemeler sonrası Sercan Tufan'ın cenazesini otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Ekipleri, kağıt toplayıcılığı yapan Ali M. İsimli zanlıyı önceki gün öğle saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve zanlı sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Ali M.'nin yakalandığında vermiş olduğu ilk ifadesinde, olayın Tufan'ın ailesinden izin alarak yapmış olduğu barakadan çıkmasını istemesi üzerine başlayan tartışma sonucu gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.