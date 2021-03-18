Çöplerden toplayıp sahte içki doldurdular! Satışa hazır 58 şişe sahte içki bulundu

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Gümüş Pala Mahallesi üzerinde bulunan bir adresin alt katından alkol kokusu geldiği yönünde bilgi alınca harekete geçti. İhbarı komşular yaptı. "Merdiven Altı" olarak sağlıksız koşullarda sahte içki imal edilen söz konusu adresin garaj bölümünde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş 58 şişe sahte içki, 95 pet şişe içerisinde sahte içki imalatında kullanılan etil alkol, yine 30 litrelik 14 bidon içerisinde etil alkol ve farklı markalara ait 19 etiket ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.



BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



İçki şişelerinin çöplerden ve bazı mekanlardan toplandığı ve imal edilen sahte içkilerin söz konusu şişelere doldurulduğu ve satışları yapılarak piyasaya sürülmek istendiği belirtildi. A.Y. (41) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir firari şüpheli ise aranıyor.