Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi



Bize, cennet bir vatan bıraktılar. Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz. Biliyoruz ki toprağı sıksak, şüheda fışkıracak. İşte böyle şanlı bir günde, vatana şahit yazılan; şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale'yi Geçilmez Kılan O Yalçın İrade Bugün de Dimdik Ayakta"

Vali Yerlikaya konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bizler, zillet altında yaşamaktansa onurlu bir ölümü tercih ederiz. Bu ülkede; bayrak inmez, ezan susmaz, mabedin göğsüne, namahrem eli değmez. Çünkü söz konusu vatansa; 7'den 70'e asker kesiliriz. Korkmayız ölümden. Ölürsek şehit; kalırsak gaziyiz.

Bizler; değerlerimiz için yaşar, değerlerimiz için can veririz. Bu uğurda canından geçerek; şehadet ve gazilik makamına ulaşanlar için, en büyük müjdeyi rabbimiz veriyor. Mukaddes kitabımızda 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridir ama siz anlayamazsınız.' buyuruluyor. Bu inançla; Balkanlardan Çanakkale'ye, Kafkaslardan Galiçya'ya, Sakarya'dan, Büyük Taarruza, coğrafyamızın dört bir köşesinde batıla karşı savaştık.

Dedelerimiz, babalarımız, atalarımızın izinde, Kore'de, Kıbrıs'ta mücadele etti. Vatanın selameti için, memleketin dört bir yanında, Afrin'de, El Bab'ta, İdlib'de Gara'da, Akdeniz'de, Libya'da o nöbeti tutanlar aynı ruhun, aynı ecdadın evlatlarıdır.

Hamdolsun; "Çanakkale'yi geçilmez" kılan o yalçın irade; bugün de dimdik ayaktadır. Aynı ruh, Türkiye'nin rotasını çizmekte; İstiklâlden, istikbale giden yollarımızı açmaktadır."



"SİZLER DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE EMANETSİNİZ"

Vali Yerlikaya; "Vatan için aziz canlarını feda eden, 13 kahraman şehidimizin kıymetli aileleri ile gözlerini kırpmadan, ölümün üzerine yürüyen 15 gazimize; milletimizin şükran duygularının bir ifadesi olarak Devlet Övünç Madalyalarını takdim ediyoruz.

Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kıymetli gazilerimiz; sizler devletimize, milletimize emanetsiniz. Ben de Vali kardeşiniz olarak her daim yanınızdayım.

Bir kez daha, başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, tüm Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Allah onlardan gani gani razı olsun. Gazilerimize, sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler niyaz ediyorum.

Şimdi nöbet sırası bizde. Aziz şehitlerimiz, bu mübarek vatan toprağında, nazlı hilâlin gölgesinde müsterih olunuz ki; emanetinizi, canımızdan aziz bilerek yaşıyoruz. Rabbim; milletimizi, devletimizi, cennet vatanımızı kaim ve daim eylesin. Sağ olun. Var olun. Vatan sağ olsun.'' cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Konuşmasının ardından Vali Yerlikaya, Jandarma, Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehit aileleri ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını" takdim etti.

Tören, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.