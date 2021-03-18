Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni yapıldı

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak vali yardımcısı Turgut Subaşı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı,İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Dilay Küçük, Devlet Övünç madalyası alan Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın anne-babası ve kardeşleri, şehit aileleri, gazi aileleri, daire müdürleri ile misafirler katıldı.

Düzenlenen yemek sonrasında din görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından şehitlerimiz için dua edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu ifade ederek şehitlerimizi rahmetle andıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Suriye-İdlip'te şehit olan Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın anne-babası Tülay-Tacettin Yılmaz'a Vali Mustafa Tutulmaz tarafından devlet övünç madalyası tevcih edildi.