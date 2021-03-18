Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Devrek’te sahte alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:47

’te sahte alkol ele geçirildi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Devrek’te sahte alkol ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İlçesinde bir adreste yapılan aramada sahte alkol ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17.03.2021 günü Devrek ilçesinde alkol kaçakçılığının önlenmesi ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda bir adreste yapılan aramada 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi.

Ekipler 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığını bildirdiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrek’te sahte alkol ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA