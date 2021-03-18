Devrek’te sahte alkol ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17.03.2021 günü Devrek ilçesinde alkol kaçakçılığının önlenmesi ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda bir adreste yapılan aramada 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi.

Ekipler 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığını bildirdiler.