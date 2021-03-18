Doğan Çatalbaş: Korsan servisleri dikkat!

Meslek grubu üyelerinin davet edildiği toplantıda internet arama motorlarına reklam vererek aramalarda en üstte çıkan ve bu yolla tüketicileri mağdur eden korsan ve yetkinliği olmayan firmalara itibar edilmemesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SATSO 7. Meslek Komitesi'nden Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, tüketicinin mağdur olmaması adına ruhsatlı ve yetkili servislerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Çatalbaş, "Dijitalleşme artık tüm sektörleri kapsar hale gelmiş bir durumdadır" dedi.

Çatalbaş, "Günümüzde tüketiciler gıda, sağlık, dayanıklı tüketim ürünleri ve daha birçok konuda yaşadıkları sorunlarda hemen internetteki arama motorlarından faydalanıyor. Yaşadıkları sorunların, problemlerin çözümlerini aramakla birlikte aynı zamanda bu sorunları çözecek yetkili teknik servisleri de internetteki arama motorları ile çağırıyorlar. Ancak fırsatçılık dijital dünyaya da sıçramış durumda ve tüketici her konuda daha fazla temkinli olmak zorundadır" diye konuştu.

Çatalbaş, " Özellikle içinde bulunduğumuz bu soğuk günlerde internetten kombi tamir-bakım servislerine olan talep oldukça fazladır. Sektörümüzde faaliyet gösteren üyelerimize gelen ve onlardan da bizlere ulaşan bilgilerde internete reklam vererek arama motorlarında her zaman en üstte gözüken korsan servislerin tüketiciyi oldukça mağdur ettiği belirtiliyor. Bu gibi reklamlar ücretine karşılık kolaylıkla verilerek doğruluğu, şeffaflığı araştırılmadan hemen sayfaların en üstünde kendine yer buluyor. Tüketiciler de maalesef bu korsan servisleri bilmeden çağırarak dolandırılma gibi mağduriyetler yaşıyorlar" dedi.

Çatalbaş, "Şehrimizde faaliyet gösteren üye meslektaşlarımız internet platformlarında da etkin bir şekilde bulunmaktadırlar. İnternetten yetkili servis arayan tüketici vatandaşlarımızın arama motorlarında en üstte çıkan ancak doğruluğu kesin olmayan reklamlar yerine gerçek yetkili servislerin sitelerini ziyaret ederek bu servisleri çağırmalarını önemle rica ediyoruz. Sektörümüzdeki yetkili servisler tüketiciyi mağdur etmeden işlerini titizlikle yaparak soruna çözüm odaklı yaklaşmakta oldukça profesyonellerdir. Doğalgaz, ısıtma ve soğutma sistemleri hassasiyet, bilgi, profesyonel tecrübe gerektiren bir konudur. Vatandaşlarımıza yetkisinden emin olmadıkları servisler ile iletişim kurmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.