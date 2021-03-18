Doğu Biga Madencilik’ten 18 Mart mesajı

Çanakkale'de altın ve gümüş madenciliği alanında faaliyette bulunan Doğu Biga Madencilik A.Ş Genel Müdürü Ahmet Şentürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Şentürk mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, Çanakkale destanının aziz kahramanlarını rahmetle anıyoruz. 106 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında 'Çanakkale Geçilmez' diyerek destan yazan kahramanlara minnet borçluyuz. Ulu Önder'in uygarlaşma yolundaki vizyonu bugün de yol göstermeye devam ediyor. Faaliyette bulunduğumuz Çanakkale'de uygarlığın vazgeçilmez unsurlarından madencilik alanında sosyal dokuya uyumlu, istihdam ve kalıcı refah yaratmayı hedefleyen sürdürülebilir madencilik ilkelerimizle görevimizin başındayız" dedi.