Dur Yolcu şiiri kimin ve kime ait? İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiiri!

Türk askeri tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 106.yıl dönümü kutlanacak. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele destansı bir mücadeledir. Bu mücadelenin simgesi olarak bilinin şiir ise Dur Yolcu şiiridir. Dur Yolcu şiiri kimin?

DUR YOLCU ŞİİRİ

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğdugu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

DUR YOLCU ŞİİRİ KİMİN?

Dur Yolcu Şiiri obje nedeniyle o isimle anılsa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiirdir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.