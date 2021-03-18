Durakta bekleyin diyince darp edildi

Kocaeli İzmti İlçesinde bir hal otobüsü şoförü, durak haricinde araca binen 2'si kadın 3 kişiyi, durak haricinde beklemeleri ve aracı durdurmaları konusunda uyardı. Uyarılan yolculardan erkek olan kişi, şoföre ters cevap verince, öfkelenen şoför ile yolcu aracında sözlü tartışma başladı. Yolcuyu 'Külhanbeyi" gibi konuşmaması konusunda uyaran şoför devam eden tartışmada darp edildi.

YUMRUK ATTI

İddialara göre olay şu şekilde gelişti. İzmit Turgut Mahallesi'nde seferde bulunan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünde gerçekleşen olayda, otobüs şoförü Yılmaz D., durak harici aracı durdurarak binen yolcuları, belediyenin durak olarak belirlediği yerlerde beklemeleri konusunda uyardı.Yolculardan biri ters cevap verince de aralarında sözlü tartışma başladı. Şoför yola devam ettiği esnada şoförün yanına gelen ve tartışmayı sürdüren yolcu, bir anda şoföre yumruk attı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aracı kullanan şoför neye uğradığını şaşırdı. Aracı durdurarak polisi aradığı esnada tekrar tartışan ve bazı tehditlerde bulunduğu ileri sürülen yolcu, kapı açılır açılmaz araçtan inerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan Yılmaz D., hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kimliği belirsiz şahıs olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.