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Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:37 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:37

Etkili Bir Mail İçin E-Posta Yazım Kuralları ve Özellikleri! E Posta (E-Mail) Nasıl Yazılır?

Etkili Bir Mail İçin E-Posta Yazım Kuralları ve Özellikleri! E Posta E-Mail Nasıl Yazılır?

E-posta birden fazla kişiyle aynı anda iletişim sağlama gibi birçok konuda tercih sebebidir. E-posta dünyanın diğer ucundaki kişiler de dahil olmak üzere dakikalar içinde mesajınızın iletilmesine olanak sağlar. İletmek istenilen mesajların yanı sıra dosyaların paylaşılması konusunda da yardımcı olan e-posta, kişisel ya da kurumsal alanlarda yaygın kullanım alanına sahip. Özellikle kurumsal yazışmalarda dikkat edilmesi gereken e-posta yazımı, etkili olmanız açısından faydalar sağlar. Bu nedenle pek çok kişi , e-posta yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Gibi soruların yanıtlarını araştırmaktadır. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

E-posta iletişimin vazgeçilmez bir parçası. Gün içinde pek çok e-posta gönderiyor ve alıyoruz. E-postaları yazarken dikkat edilmesi gerekenler daha güçlü ve etkili iletişimin anahtarını oluşturduğundan yazılan e-postaların bu kurallar dahilinde olması son derece önemli. Peki, e-posta nasıl yazılır? E-posta yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

E-POSTA NASIL YAZILIR?

E-posta nasıl yazılır sorusunun cevabı oldukça kapsamlıdır. E-posta yazımında dikkat edilmesi gereken; kime, ne ile alakalı bir mail gönderdiğinizdir. E-postanızı oluştururken normal ya da profesyonel hangisi olmanız gerektiğine karar verdikten sonra e-postanızı oluşturmaya başlayabilir ve diğer aşamalara geçebilirsiniz. İşte e-posta nasıl yazılır sorusuna ilişkin detaylar şu şekildedir;

  • E-postanızı yöneticinize iletmek durumunda kaldığınızda profesyonel bir tavır sergilemeniz gerekir. Burada yapmanız gereken selamlaşma ile başlamak ve gereksiz cümleler kullanmaktan kaçınarak kısa ve öz hali ile e-postanızı oluşturmaktır.
  • İş arkadaşlarınıza bir e-posta göndermeden önce, alıcının okuma işleminden sonra ne yapmasını istediğinizi sağlayın. E-postanızın asıl amacını saptırmadan, mesajınıza ilave ettiğiniz tüm içeriğin bu işlemi onayladığından emin olun. Örnek verecek olursak; alıcının eklemiş olduğunuz bir raporu incelemesini istediğinizde; raporu neden incelemesi gerektiğini, bildirim açısından nelere ihtiyacınız olduğunu ve verilen görevin ne zaman tamamlanmasını istediğinizi belirtin.
  • Arkadaş, eş veya dostunuza e-posta gönderirken ise yine yakınlık derecenizi göz önünde bulundurarak bu doğrultuda uygun bir mesaj gönderebilirsiniz.

E-POSTA YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Gündelik yaşamda kullandığımız pek çok ifade ve dış görünüşümüz profesyonel alanda değişim göstermektedir. Bu nedenle e-posta yazımında dikkat edilecek en önemli konu kullanılan dilin e-posta gönderilecek kişiye uygun bir tarzda olması gerektiğidir. Bunun haricinde eposta yazarken dikkat edilmesi gereken konuları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün;

  • E-postalar, net açık ve kısa olmalıdır.
  • Yazılacak olan metin paragrafları giriş, gelişme ve sonuç şeklinde birbirinden ayrılmalıdır.
  • Yazı büyüklüğü ve fontları standart halde olmalıdır.
  • Mesaj kısmında alıcının zaman yönetimine özen göstermek açısından, gerekmediği sürece detaylara girilmemelidir.
  • E-postalar büyük kelimler ile yazılmamalıdır, zira büyük harfle yazılan metinler yazılı iletişimde bağırma ya da hakaret anlamlarını taşır.
  • Karmaşık konuları maddeler halinde gönderebilirsiniz. Üstlere e-posta gönderirken yöneticinin konuya adapte olabilmesi açısından maddelerin yanına küçük açıklamalar iliştirilebilir.
  • Gövde yazılırken anlam bakımından emir içermemesi karşı tarafta olumlu bir iz bırakabilir.
  • Sembol ve emoji kullanıldığında e-postanız profesyonellikten uzaklaşacaktır.
  • Yöneticilere gereğini yapın gibi kısaltmaların kullanılmaması gerekir.
  • Ekli dosyalarınızın tüm bilgisayarlarda uygun bir şekilde açılmasını istiyorsanız PDF formatında göndermeniz iyi bir seçenektir.
  • Docx, odt vb. formatında hazır hale getirilen bir dosya .doc formatına dönüşürken şekillerde renk değişikliği, kayma gibi bazı değişiklikler olabilir. Dolayısıyla karşı tarafın ofis yazılımlarının sürümleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Profesyonel anlamda yazdığınız mailler "Bilgilerinize arz ederim, rica ederim" ifadeleri ile sonlandırılmalıdır.
  • Maillerin sonuna, iyi çalışmalar, saygılarımızla gibi iyi dilek ifadeleri yerleştirilmelidir.
  • Üstlere atılan e-postalar yalnızca "Saygılarımla ifadesi ile sonlandırılır.

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Etkili Bir Mail İçin E-Posta Yazım Kuralları ve Özellikleri! E Posta (E-Mail) Nasıl Yazılır?
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