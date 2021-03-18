Efe torunlarından, şehit torunlarına portakal

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri okul bahçesinden kendi elleriyle topladıkları portakalları, 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak maksadıyla, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Yeniköy İlkokulu'ndaki öğrencilere gönderdi. Efe Torunlarının gönül köprüsü kurduğu kendileri gibi şehit torunu olan arkadaşları da gelen hediye ve mektuplara kayıtsız kalmayarak çektikleri videolarla teşekkür mesajları gönderirken, miniklerin bu davranışı yürekleri ısıttı. Okul bahçelerinde bulunan kendilerinin bakımını yapıp suladıkları portakalları elleri ile tek tek toplayan Sultanhisar Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri, duygularını ileten mektuplarla birlikte kargo ile Çanakkale Gelibolu Yeniköy İlkokulundaki arkadaşlarına ulaştırdı. Yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları sosyal sorumluluk projesi olan 'Kardeşimde tatsın, geleceğe umutla baksın' gönül köprüsü projesini bu kez büyük dedeleri ile aynı kaderi paylaşan Çanakkale şehitlerinin torunları Gelibolu'daki yaşıtları ile gerçekleştirdi. İHA