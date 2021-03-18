Endonezya Konsolosluğu Başkatibi’nin kullandığı araç kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre olay TEM Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Hendek İlçesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikameti Kuzey Marmara Otoyolu girişinde sürücülüğünü Endonezya Konsolosluğu Başkatibi'nin yaptığı otomobilin bariyerlere çarptı. Kaza sırasında Başkatibin yanı sıra araçta bulunan 2 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin durumu 112 Acil servis Komuta Merkezi'ne iletmesiyle birlikte 2 ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Akyazı Devlet hastanesi Acil servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.