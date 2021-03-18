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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:22

Endonezya Konsolosluğu Başkatibi’nin kullandığı araç kaza yaptı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Endonezya Konsolosluğu Başkatibi’nin kullandığı araç kaza yaptı

TEM Otoyolu Hendek İlçesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında Endonezya Konsolosluğu Başkatibinin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 3 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay TEM Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya Hendek İlçesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikameti Kuzey Marmara Otoyolu girişinde sürücülüğünü Endonezya Konsolosluğu Başkatibi'nin yaptığı otomobilin bariyerlere çarptı. Kaza sırasında Başkatibin yanı sıra araçta bulunan 2 kişi daha yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin durumu 112 Acil servis Komuta Merkezi'ne iletmesiyle birlikte 2 ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Akyazı Devlet hastanesi Acil servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Endonezya Konsolosluğu Başkatibi’nin kullandığı araç kaza yaptı
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