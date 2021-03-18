Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? E devlet ile Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

Devlet tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakanlara verilen evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Her ayın belli tarihlerinde ödenen ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller hangileri, evde bakım maaşı yattı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan evde bakım maaşı yatan iller listesi sürekli güncellenirken en son 39 ile yattığı biliniyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili sorgulamalar bu ayda devam ediyor. Mart ayı itibariyle bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyenler evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım parası (maaşı) yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 18 MART 2021

Devletin verdiği ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Son olarak 39 ile yatırıldığı bilinen evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve detayları şöyle;