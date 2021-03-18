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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:24 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:49

Flamingo, Sülün, Deve Kuşu... Tamamının satışı yasak! Hepsi hayvan çiftliğinde ele geçirildi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Flamingo, Sülün, Deve Kuşu... Tamamının satışı yasak! Hepsi hayvan çiftliğinde ele geçirildi!

'da satışı yasak olan hayvan türlerinin satıldığı bir hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Flamingo, Deve Kuşu, Tavus Kuşları, Sülün, Şahin, Baykuş ve Kuğular ile Ördekler başta olmak üzere 185 canlı hayvan muhafaza altına alındı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un Tuzla İlçesi'nde bulunan bir hayvan çiftliğinde "Canlı Hayvan Kaçakçılığı" yapıldığını tespit etti.

"Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye Muhalefet (CITES)" gerekçesiyle satışı yasak olan canlı hayvanların satışa sunulduğu iddia edilen adrese baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda 33 Mavi Tavus Kuşu, üç Deve Kuşu, yedi Gri Tavus Kuşu, 13 Beyaz Tavus Kuşu, 13 Sülün, yedi Hatuni, üç Kral Sülün, üç Beyaz Kuğu, dört Siyah Kuğu, 12 Angıt Ördeği, beş Ötücü Kuğu, yedi Halkalı Ördek, 15 Macar Ördek, 16 Flamingo, dört Tepeli Patka Ördek, dokuz Islıkçı Ördek, yedi Mandolin Ördek, dört Radjah Shelduck Ördek, bir Sas Tavuğu, iki Amazon Ördeği, bir Şahin, bir Baykuş, iki Taşlı Turna ve 10 Altuni Sülün ele geçirildi.

Satışı yasak olan 185 canlı hayvan muhafaza altına alındı. Bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında "5607 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video

Muhafaza altına alınan 185 hayvan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Flamingo, Sülün, Deve Kuşu... Tamamının satışı yasak! Hepsi hayvan çiftliğinde ele geçirildi!
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