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Giriş Tarihi: 18.3.2021 22:47

’da bıçaklı kavga! 1 ölü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Gaziosmanpaşa’da bıçaklı kavga! 1 ölü

’da yabancı uyruklu iki kişi arsında yaşanan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki yabancı uyruklu kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Gaziosmanpaşa’da bıçaklı kavga! 1 ölü
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