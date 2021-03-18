Genç kız parkta öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., genç kızı bıçaklayarak öldürdü. E.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Burdur Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir" enildi.