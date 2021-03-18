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Giriş Tarihi: 19.3.2021 00:09

Geri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu

ABBAS KAÇAR
Geri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İlçesinde bir  kağıt toplama işi yapan geri dönüşüm tesisine, kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu  12 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kartepe İlçesinde bir kağıt toplama geri dönüşüm tesisinde yurda kaçak olarak giren kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Bahse konu tesise yapılan baskında, kağıt toplama işinde çalışan 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçak göçmenleri çalıştıran ve barınmalarına imkân sağlayan iş yeri sahibi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

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Geri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu
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