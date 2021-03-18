Geri dönüşüm tesisine göçmen operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kartepe İlçesinde bir kağıt toplama geri dönüşüm tesisinde yurda kaçak olarak giren kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Bahse konu tesise yapılan baskında, kağıt toplama işinde çalışan 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçak göçmenleri çalıştıran ve barınmalarına imkân sağlayan iş yeri sahibi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.