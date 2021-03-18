“Gök kubbeden ay yıldızlı bayrak hiç inmeyecek”

Hükumet Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan askeri personel Üst Teğmen İbrahim Çağlar Özbaş, gök kubbeden ay yıldızlı bayrağın hiçbir zaman inmeyeceğini hatırlatarak, dünya var oldukça bu toprakların Türk yurdu olmaya devam edeceğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen Türk milletinin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği sayesinde kazanılan bir zafer olduğunu hatırlatan Özbaş, "Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve vatanın bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir." dedi.

Ülkenin yükseldiği seviye aziz şehitler sayesinde olduğunu belirten Özbaş, şunları söyledi:

"Ülkemizin ulaştığı seviye, başta Çanakkale, Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de Kıbrıs'ta teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Ulusumuzun var oluşu, birlik ve beraberliğimizim ölümsüz sembolleri olan şehitlerimizin manevi varlıkları, tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç nesillere aktarılmasının en değerli hazinesidir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır. Aziz şehitlerimizin yüreklerimizdeki yaktıkları ateş, vatanımıza karşı her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza, tükenmez gücümüze sonsuz kaynak teşkil etmektedir. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şunu hissetmelidirler ki, ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edilecektir." ifadelerini kullandı.

Üzerine düşen görevleri her şartlarda yerine getireceklerini anlatan Özbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan bayrağımıza rengini kanlarıyla veren kahraman şehitlerimiz manevi varlığımızdan aldığı güçle vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı, her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak ve kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki, Çanakkale'ler geçilemeyecek, gök kubbeden ay yıldızlı bayrak hiç inmeyecek, dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir."

Programda Şehit Bekir Ferhat İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından da şiirler okundu.

Daha sonra Hukümet Konağı bahçesine şehitler anısına aileleri ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Garnizon Komutanı Bakım Albay Önder Balkan ve Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şehit aileleri kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.