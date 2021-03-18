Hatıra künyesi nasıl ve nereden oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı merak ediliyor. Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasına vurgu yapılırken öte yandan sosyal medyada hatıra künyesi oluşturma konusu en çok paylaşılanlar arasında da yerini aldı. Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İşte adım adım künye oluşturma bilgileri!
Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur.
Bir künyede olan ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgilerinin bir uygulama aracılığı ile doldurulması sonucunda sistem tarafından otomatik hazırlanan künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlamış olacaktır. Kampanya çerçevesinde herkesi Çanakkale Dijital Savaş Künyesini doldurup bu tarihin bir parçası olmaya davet ediyoruz."
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KOLYESİ OLUŞTURMA EKRANI!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, vatandaşlara Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı. Bu noktada kişiler, oluşturulan resmi site üzerinden isim, kan grubu, doğum yeri gibi detaylarla bu anlamlı güne özel künyelerini oluşturabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.
Etkinlikler kapsamında, "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulamasının düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına yılın temasına ilişkin iletişim planlaması çerçevesinde 'Çanakkale Dijital Savaş Künyesi' uygulaması hazırlanmıştır.
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