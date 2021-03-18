Hatıra künyesi nasıl ve nereden oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı merak ediliyor. Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasına vurgu yapılırken öte yandan sosyal medyada hatıra künyesi oluşturma konusu en çok paylaşılanlar arasında da yerini aldı. Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan hatıra künyesi nasıl oluşturulur? İşte adım adım künye oluşturma bilgileri!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMA EKRANI

Dönemin savaş bilgileri ile günümüz kişisel bilgilerinin karma olarak kullanılması ile ortaya çıkan dijital künye görseli doldurulup paylaşılmak üzere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden kullanıma sunulmuştur.

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