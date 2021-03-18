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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:36

Hem ruhsatsız hem mesafesiz! 30 lira ceza kesildi; o adres mühürlendi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem ruhsatsız hem mesafesiz! 30 lira ceza kesildi; o adres mühürlendi

’da ruhsatsız bir kıraathanede sosyal mesafe kurallarına uymayan ve 4’ü yasa dışı kumar oynayan 25 kişiye 30 bin 880 lira ceza kesildi. Adres mühürlendi.

İstanbul Polisi; Sancaktepe Fatih Mahallesi'ne bağlı Geylani Caddesi üzerinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; içeride bulunan 25 kişiden 4'ünün yasa dışı kumar oynadıkları tespit edildi. Adreste iskambil kağıtları ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 580 lira nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İş yerinin sorumlusu M.Y. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan dolayı adli işlem yapıldı. 4'ü yasa dışı kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları saptanan 25 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 30 bin 880 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen adres ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Hem ruhsatsız hem mesafesiz! 30 lira ceza kesildi; o adres mühürlendi
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