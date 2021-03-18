Hemşire kardeşini 9 kez bıçaklamıştı... 12 yıl ceza aldı

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde oturan hemşire Zübeyde Gülbakan, 1,5 yıl önce kapısına gelen erkek kardeşi Mustafa B. tarından bıçaklı saldırıya uğramış ve 9 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı. Aynı erbede sırasın diğer kız kardeş Fatma K'nın da yaralanmasına neden olan Mustafa B. tutuklu olduğ cezaevinden SEGBİS sistemiyle son kez hakim karşısına çıktı.

AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ablası Zübeyde Gülbakan'a yönelik eylemi nedeniyle "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, olay anında orada bulunan ve yaralanan diğer kardeşi Fatma K'ye yönelik eylemi için de "kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı, bıçak yaralarının büyük ölçüde öldürücü nitelikte olmadığının adli tıp raporundan belli olduğunu, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçtiğini, suçu da plan yaparak işlemediğini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.

12 YIL YEDİ

Son sözleri sorulan sanık Muhammet B, ablasının beyanlarının doğru olmadığını ileri sürerek, "Ben sadece iki kez bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Kendisini herhangi bir şekilde tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa kardeşi Fatma K'ye karşı eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 5 ay, ablası Zübeyde G'ye yönelik eylemi nedeniyle de "kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanıp 12 yıl 6 aya düşürüldü.