Hizmetler, 2 yılda Ezine’nin çehresini değiştirdi

Dünya çapındaki peyniriyle ünlü Ezine, iddialı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ezine Belediye Başkanı seçilen ve AK Parti'nin en genç belediye başkanı unvanını elinde bulunduran Güray Yüksel, görevde geçirdiği ilk 2 yılda, ilçenin çehresini önemli ölçüde değiştirdi. Yüksel, Ezine'nin hak ettiği yatırımları alabilmesi adına Çanakkale-Ankara hattında mekik dokudu. Sahada olmanın karşılığını, önemli projeleri hayata geçirerek alan Yüksel'in bu süreçteki en büyük destekçileri ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu oldu. 720 günlük eylem planları kapsamında Ezine'de köklü bir değişim başlatmak için harekete geçtiklerini dile getiren Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Dünyada peynirin başkenti olarak nitelendirilen Ezine'mizi daha yaşanabilir kılmak için, eksiklerimizi tespit ettik. Birçok önemli projeyi Ezine'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.