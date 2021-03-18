İki doz aşı yaptırana karantina yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. 'Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. (BioNTech aşısı) Bu ay 4.5 milyon doz daha aşı gelecek. Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek."