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Giriş Tarihi: 18.3.2021

İki doz aşı yaptırana karantina yok

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
İki doz aşı yaptırana karantina yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı: "Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. 'Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. (BioNTech aşısı) Bu ay 4.5 milyon doz daha aşı gelecek. Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek."
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İki doz aşı yaptırana karantina yok
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