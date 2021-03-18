İskenderun’da ‘Dinamik denetim’

İçişleri Bakanlığı "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelgesi gereğince; bugün ülke genelinde icra edilen kontrol, denetim ve rehberlik uygulaması çerçevesinde İskenderun ilçe genel bir denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam İskender Yönden'in koordinasyonuyla yapılan denetime, yerel yönetim, ilgili / yetkili kurum ve kuruluşların yönetici ve personelleri, mahalle muhtarları, esnaf ve meslek odası temsilcileri ile genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimleri katıldı.

Özel ekipler tarafından kent genelinde, yeni Kontrollü Normalleşme Dönemi tedbir ve kararları kapsamında maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere genel bir denetim yapıldı.