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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:47

İskenderun’da ‘Dinamik denetim’

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İskenderun’da ‘Dinamik denetim’

’ın İskenderun ilçesinde Kaymakam İskender Yönden ile beraberindeki ilçe yöneticilerinin de katılımıyla kent genelinde “Dinamik denetim süreci” denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" konulu genelgesi gereğince; bugün ülke genelinde icra edilen kontrol, denetim ve rehberlik uygulaması çerçevesinde İskenderun ilçe genel bir denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam İskender Yönden'in koordinasyonuyla yapılan denetime, yerel yönetim, ilgili / yetkili kurum ve kuruluşların yönetici ve personelleri, mahalle muhtarları, esnaf ve meslek odası temsilcileri ile genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimleri katıldı.

Özel ekipler tarafından kent genelinde, yeni Kontrollü Normalleşme Dönemi tedbir ve kararları kapsamında maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere genel bir denetim yapıldı.

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İskenderun’da ‘Dinamik denetim’
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