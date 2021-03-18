İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Ümraniye'deki kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın, o esnada sokağa giriş yapmaya çalışan ve kendisini fark etmeyen beton mikseri sürücüsünün kullandığı aracın altında kaldı.