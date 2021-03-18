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Giriş Tarihi: 18.3.2021 18:08 Son Güncelleme: 18.3.2021 18:17

'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yaptığı esnada karşıdan karşıya geçmekte olan kadını fark etmeyerek altına aldı. Meydana gelen korkunç kazada genç kadının bacakları betron mikseri lastiklerinin altında sıkıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'deki kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın, o esnada sokağa giriş yapmaya çalışan ve kendisini fark etmeyen beton mikseri sürücüsünün kullandığı aracın altında kaldı.

Yaşanan kazada, genç kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkışırken, çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kadın şahsı aracın altından çıkarmaya çalıştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bilinci kapanan yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



"KADININ BACAĞI BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALDI"

Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından "Biz olayı çığlık sesleri kopunca fark ettik. Gördüğüm kadarıyla kadın kaza sonrası şuurunu kaybetti. Beton mikserinin ikinci tekeri kadının bacağını altına almıştı. Şoföre talimatlar vererek kadını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık. Sonrasında ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

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İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
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