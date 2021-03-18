İşyerinde çıkan yangında engelli bir kişi hayatını kaybetti

Olay, 23.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir perdecide meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında duman kısa sürede işyerinin tamamına doldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





BANYODA HAYATINI KAYBETTİ

Polis çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yapılan kontrolde işyerindeki ara bölümde yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki engelli Vedat Alaybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Alaybaşı'nın yangın sırasında banyo yaptığı ve dumanın ara kattaki banyoya dolması nedeniyle banyodan çıkamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



CENAZE MORGA KALDIRILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin işyerinde ve banyoda yaptığı inceleme sonrasında Vedat Alaybaşı'nın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.