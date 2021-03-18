Kadın mehteranlardan Çanakkale mesajı: “Unutana yine hatırlatırız”

Kara Fatma, Halime Çavuş, Nezehat Onbaşı ve diğer kadın kahramanlarımız. Tarih boyunca milli mücadelemizde ön saflardan hiç ayrılmayan kadın kahramanlarımız, mukaddes değerlerimizi nesilden nesile aktarıyor. Mersin Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibi, tarihten aldığı emaneti taşırken, kahramanlığı ve yiğitliği ifade eden Mehteran kıyafetleriyle emanetin kadınların omuzunda taşındığı mesajını gür bir şekilde veriyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde, sanatçı Esat Kabaklı'nın desteğiyle, 'bu bayrak' parçasını ilk olarak seslendiren Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Ekibi, izleyenleri hayran bırakıyor.

Tarih boyunca kadınların hep ön saflarda olduğuna dikkat çeken Erdemli belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu değerlerin kadınların omuzlarında taşındığını vurguladı.

Başkan Tollu,"Hem Çanakkale'de hem Kurtuluş Savaşında sırtında top mermisi taşıyan, cephede göğüs göğüse çarpışan ve ülkeyi kurtaran bizim kadınlarımız. Günümüzde hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çalışan yine bizim kadınlarımız. Şu anda özgür bir ülkede yaşıyorsak, özgür bir ülkenin havasını teneffüs ediyorsak bunu gerçekten dün eşinin yanında her alanda çalışan, çarpışan kadınlarımıza borçlu olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine günümüzde; geçmişi yâd etmek adına, 18 Mart'ı en güzel şekilde yâd etmek adına kadınlarımızdan oluşan bir mehter takımımızın olması, kadınlarımıza imkân verildiğinde neleri yapabileceğinin en güzel örneğini, Erdemli Belediyesi Mehter Takımında biz görüyoruz. İşte kadınlar gününde kadınlarımızın gösterdiği performansla görüyoruz. Kadınlarımızın giriştiği her işte, ne kadar başarılı olduklarının gerçekten hakkını teslim etmek mümkün değil. Ben kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşında mücadele eden, Kurtuluş Savaşında canı, kanı pahasına bu ülkeyi bize emanet eden kadınlarımızın torunlarının, atalarına yakışır bir şekilde geleceğe umutla baktıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devletini en yükseğe taşıma gayreti içerisinde olduklarını bilmek, o gayreti görmek, bizi bu ülkenin aydınlık geleceği adına gerçekten mutlu ediyor. Tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum. 18 Mart'ta Çanakkale'de toprağa gömdüğümüz binlerce şehidimizi saygıyla, hürmetle yâd ediyor, onlardan devraldığımız bu emaneti daha da güzele daha da mükemmele taşıyacağımıza bir kez daha söz veriyoruz ve ülkemizin geleceğinin, garantide olduğunu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Türkiye'de ki sayılı kadın mehteranlar arasında yer alan Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran ekibinden ise tek bir ses yükseliyor, "Çanakkale geçilmez."

İzleyenleri gururlandıran kadın mehteranlardan Gülay Erdem, "1918'de nasıl geçilmediyse hiçbir zaman için Çanakkale Geçilmez, her yer geçilir, Çanakkale Geçilmez. Bu ülkenin Kara Fatmaları, Nene Hatunları Türkiye Cumhuriyetinin arkasında bayanlar olduktan sonra Çanakkale Geçilmez" diye konuştu.

Diğer bir mehteran Müslüme Koç, "Biz kadınlar olarak tarihte nasıl dur denildiğinde durmuşsak, yine dur deneceğini gösteriyoruz" diye konuştu.

Diğer bir mehteran Ayşe Keskin, "Biz kadınlar olarak, aldığımız emaneti nesilden nesile taşıyacağımıza eminiz, Çanakkale Geçilmez" diye konuştu.

Diğer bir mehteran Halide Katranlı, "Nesilden nesile gelen emaneti bizde taşımaya çalışıyoruz, Çanakkale Geçilmez" diye konuştu.