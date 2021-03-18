Karabük yerel meyvelerine sahip çıkıyor

Ata tohumları Ata topraklarından sonra şimdi de yerel meyve çeşitlerini korumak için çalışma başlattıklarını belirten İl Müdürü Çetin Ayvalık; "Bitkisel çeşitliliğimizi geçmişten günümüze taşıyan çeşitli projeler geliştirmekteyiz. Üç yıl önce geliştirdiğimiz Ata Tohumu Ata Toprağında projemizden sonra meyvecilikte de yerel çeşitlerin korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla 'Karabük'ün Saklı Değerleri Projemizi' uygulamaya başladık. İlimizin yerel çeşitlerinden olan Göksulu armudu ve Sakal ıslayan armut çeşitleri başta olmak üzere ala erik ve kırmızı elma çeşitleriyle tesis edilecek proje bahçelerimizle; yerel bazda yetiştirilen fakat kaybolmaya yüz tutan bu çeşitlerimizin kendi coğrafi alanlarında yetiştirilerek, üretimde devamlılığın sağlanması, gen kaynaklarının korunması ve bu türlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. Eskipazar, Safranbolu ve Ovacık ilçelerimizde ki yerel çeşitlerimizden almış olduğumuz kalemler; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yarı bodur anaçlara aşılanarak fidanlar elde edilecektir." dedi.

İLK OLARAK GÖKSULU VE SAKAL ISLAYAN ARMUDU FİDANLARI DİKİLDİ

Ayvalık; "İlk olarak Eskipazar İlçemiz Köyünde Mevlüt Ateş'in bahçesinde yarım dekar alanda Göksulu Armudunu hep beraber dikeceğiz. Devamında 2021 yılı Eylül-Ekim aylarında sonbahar dikimlerimizi de gerçekleştirerek anaç üretim bahçeleri oluşturmayı ve projemiz ile 20 adet 'Karabük'ün Saklı Değerleri' proje bahçesi oluşturmayı hedeflemekteyiz." dedi

Programa katılan Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün; " Böyle anlamlı bir projenin Eskipazar da başlamasında memnun olduk. Projede emeği geçen İl ve İlçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, İlimiz ve İlçemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum " dedi.

Projemiz kapsamına alınan Eskipazar ilçemiz Doğancılar köyünde üreticimiz Mevlüt Ateş'e ait 500 m2 alanda Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Müdürü Çetin Ayvalık, İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ,K.T.V.Şube Müdürü Yaşar Erdoğan ve çiftçilerimizin katılımıyla Göksulu ve Sakal ıslayan armut çeşidi üretimi yapılacak olan fidanların dikimi yapıldı.