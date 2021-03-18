Kardemir’den demiryolu tekerliği imalatı atağı

İlk olarak ray üretimi ile Demiryollarının ihtiyacını ray ihtiyacını karşıladıktan sonra şimdide demiryolu tekerliği imalatına ağırlık vererek, bu ürünün ithal edilmesini önlemek istiyor.KARDEMİR A.Ş. den yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin sanayileşme hamlelerinde öncü bir role sahip Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir A.Ş.), olarak kuruluşumuzdan itibaren "Milli Sanayi" kavramının itici gücü, ülkemizde bir çok ağır sanayi tesisinin hayata geçmesinde önemli rol oynadık. 1995 yılında özelleştirilme süreci ile yeni bir vizyon benimsedik. Bu amaçla yatırımlarımıza hız vererek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2007 yılında fabrikamıza gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin akabinde, ray ve profil haddehanesi ile başlayan raylı sistemler serüvenimiz, demiryolu tekerleği gibi katma değeri yüksek ürünler ile devam etmektedir.Devletimizin bu alanda yapmış olduğu yatırımlar doğrultusunda, özellikle raylı sistemler ihtiyacında dışa bağımlılığı ortadan kaldırdığı gibi; ülkemizde tek, dünyanın sayılı demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan şirketimiz, diğer ürünlerinde olduğu gibi demiryolu tekerleğinde de dışa bağımlılık ile mücadele etmektedir. Şirketimiz üretim teknolojilerini yenilerken diğer yandan da devreye aldığı yeni yatırımlarla kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.TCDD'nin demiryolu ulaşımına yönelik planları ve demiryollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına girecek olması, hem dünyada hem de ülkemizde demiryolu ulaşımında önemin daha da artacağı gözlemlenmektedir. Demiryolu taşımacılığının artmasına eşgüdümlü olarak gerek TCDD'nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığı araç parkları önemli ölçüde artmaya devam etmektedir.Bu bağlamda, demiryollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demiryolu tekerleğinin halen Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Kardemir, lokomotif ve vagon tekerleği üretimine de hız vererek; TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TURASAŞ) yöneticileri ile bir araya geldik . Fabrika sahamızda gerçekleşen ziyarette, ülkemizin tek, dünyanın sayılı demiryolu tekerleği üretim tesisine sahip şirketimiz ile iki kurum arasında geliştirilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl giderek genişleyen ve yatırımları artan demiryolu atılımlarına istinaden demiryolu tekerleği ihtiyacının gündeme geldiği görüşmede, yerli ve milli üretim vurgusu yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığının olmazsa olmaz en büyük ekipmanlarından olan demiryolu tekerleğinin yerli üreticisi olan şirketimiz temininin öncelikle ülke ekonomisine katkısının büyük olduğunun altı çizildi. 200.000 adet demiryolu tekerleği üretimi ile ülkemizdeki ihtiyacın tamamını karşılayabilecek olan şirketimiz, aynı zamanda da dünya ve bölge ülkeleri ile yapacağı işbirlikleri yanında TCDD gibi köklü kurumlarla yapılacak iş birlikler ve kazanılan deneyimler yerli ve milli sanayiinin gelişiminde lider olma özelliğini korumaya devam edecektir." Denildi.