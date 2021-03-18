Kargoyla gönderilen pirinçin poşetlerinden uyuşturucu çıktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentte kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceğinin istihbaratını aldı.

Narkotik ekiplerinin, yaptığı 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucunun Toroslar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine çuval içinde geldiğini belirledi.

Kargo şirketinden çuvalı almaya gelen bir şahısıda da izlemeye alan ekipler, diğer şahıslarla buluşma yerinde operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çuval içinde yapılan aramada 2 pirinç paketi içinde 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., F.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kargo şirketinden çuvalı alma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.