Kayseri'de şehitler dualarla anıldı

Kayseri'de 18 mart şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106 yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kartal Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile şehit aileleri katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Çelenklerin sunumunun ardından konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayrak ve ezan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirterek; "Aziz şehitlerimiz; sizlerden ve ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla milletimizin önüne çıkan, çıkarılan her türlü zorluğu aşmak için bütün varlığımızla mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bizler, 'Çanakkale geçilmez' dedirten emsalsiz bir mücadelenin mirasçıları olarak bu zaferin sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, kutlu ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Başata Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Törende daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yaptığı duanın ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Kayseri protokolü ve şehit aileleri, şehitlerin mezarlarına karanfiller bıraktı. Törenini ardından Kayseri protokolü Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti.