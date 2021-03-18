Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kediye işkence etti, zabıtayı dövdü, gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:20 Son Güncelleme: 18.3.2021 13:22

Kediye işkence etti, zabıtayı dövdü, gözaltına alındı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kediye işkence etti, zabıtayı dövdü, gözaltına alındı

'te çivili sopayla kediye işkence yaparken kendisine müdahale eden zabıta görevlilerine saldıran kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesinin Değirmiçem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir kişinin, üzerinde çivilerin bulunduğu sopayla sokak kedisine eziyet ve işkence yaptığını görünce müdahale etmek istedi. Zabıtalara tepki gösteren şahıs elindeki çivili sopayla görevlilerden birini darp etti.

Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip olay yerine çağrılan polise teslim edilen saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan sokak kedisi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek tedavi edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kediye işkence etti, zabıtayı dövdü, gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA