Kediye işkence etti, zabıtayı dövdü, gözaltına alındı

Şehitkamil ilçesinin Değirmiçem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir kişinin, üzerinde çivilerin bulunduğu sopayla sokak kedisine eziyet ve işkence yaptığını görünce müdahale etmek istedi. Zabıtalara tepki gösteren şahıs elindeki çivili sopayla görevlilerden birini darp etti.

Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip olay yerine çağrılan polise teslim edilen saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan sokak kedisi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek tedavi edildi.