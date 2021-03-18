SÜSLÜ FÜSUN NASIL BİR ÇOCUKTU?

Çocukluğunun Kasımpaşa'da geçtiğini ve o zamanlarda da süsüne oldukça düşkün olduğunu söyleyen Füsun Kaslak, şöyle konuştu; "Tek kız çocuğuydum, çocukluk dönemim çok güzel geçti. Bir erkek kardeşim var ancak şu an öldü mü kaldı mı haberim yok." dedi.

Çocukluk yıllarında başarılı bir eğitim hayatı olduğunu ancak sonrasında eğitimine devam edemediğini söyleyen Füsun Kaslak, "İlkokulu birincilikle bitirdim. Ardından nakış enstitüsüne gittim orayı da birincilikle bitirdim. Evlilik için beni çok isteyenler oldu ancak annem bana hiç kıyamazdı. Gençlere buradan sesleniyorum kesinlikle görücü üsulü evlilik yapmasınlar! Beni eşinden ayrılmış biriyle evlendirdiler ve anlaşamadık. İki ay süren evliliğin ardından ayrıldık. Hayattaki en büyük emelim anne olmaktı. Gerçekleşemedi…" dedi.

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasıyla tanınan Füsun Kaslak koronavirüs sürecinde Darülaceze günlerini anlattı!

NEDEN SÜSLÜ FÜSUN DİYORLAR? "İTİRAF EDİYORUM..."

Çocukluğundan beri makyaja ve parfümlere ilgisi olduğunu söyleyen Füsun Kaslak, o yılları şöyle anlattı; "Çocukken babam makyaj yapmamı hiç istemezdi. Makyaj yaptığımı gördüğünde göz kalemlerimi kırar, rujlarımı tuvalete atardı. 'Annen yapmadı sen kime çektin kızım?' derdi. O kırdı attı ama itiraf ediyorum ben yine aldım. En son babam pes etti ve bana kendisi gidip makyaj seti aldı. Yani makyaj konusunda zaferi ben kazandım!"

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER?" MACERASI NASILDI?

"Yapabilir miyim? diye çok düşündüm ancak en sonunda başvurmaya karar verdim" diyen Füsun Kaslak 'Kim Milyoner Olmak İster?' macerasını şöyle anlattı; "Hepsi tahsilli ben ilkokul mezunuyum diye çok çekindim. Form doldurdum ve başvurdum. Başvurumun kabul edilmesiyle elim ayağım heyecandan titreye titreye gittim. 'İlk önce siz çıkacaksınız' dediler. 'Yandım!' dedim. Avuçlarımdan ter çıkıyor, ayaklarım titriyordu. 30 Bin TL'lik soruya geldik. Kaybedersem 15 Bin TL ile ayrılacaktım. Bu nedenle çekimi aldım ve yarışmadan ayrıldım. Kazandığım ödülü kaldığım Darüleceze'ye bağışladım. Eğer büyük ödülü kazansaydım yine aynı şeyi yapardım çünkü burası benim evim. Ben buraya bir hayat borçluyum. Darülaceze beni ben yaptı!"