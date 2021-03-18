Kırıkkale Valiliği SMS ile sokak sokak uyarıyor

Kırıkkale'de koronavirüs vakaları son 15 gün içinde yüzde 100'e yakın artış gösterdi. Son açıklanan tablo ya göre 100 binde 88.27 vaka sayısı ile yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Kırıkkale, vaka sayısının 100'ü geçmesi halinde çok yüksek riskli iller grubuna geçecek. Vaka sayılarında ki artış nedeniyle Kırıkkale Valiliği sokak adı vererek halkı uyarmaya başladı.





363-337. SOKAKLAR

SMS yöntemi ile vatandaşlara mesaj atan Kırıkkale Valiliği, Çalılıöz Mahallesi 363. Sokak ile Yaylacık Mahallesi 337. Sokak için uyarıda bulundu. 'VALILIK 71' adıyla gönderilen mesajda sokak isimleri verilerek ' Bu sokakta covid vakalarında artış görülmüştür. Evinize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım. Ortak alanlardan uzak duralım, sağlığımız için lütfen kurallara uyalım' uyarısında bulunuluyor.