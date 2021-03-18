Kırşehir’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törene Vali İbrahim Akın, Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit ve gazi dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"MİNNETLE YÂD EDİYORUZ"

Tören sırasında Şehitlik Şeref Defterini imzalayan Vali İbrahim Akın, Şeref Defterine yazdığı yazıda,

"18 Mart Şehitler Gününde, şükran ve minnet duygularımızı sunmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Her karış toprağı bizim için kutsal olan vatan topraklarımız, milletimizin sahip olduğu en kıymetli varlıktır ve onu korumak da her Türk evladının asli görevidir. Aziz Şehitlerimiz,

Nitekim sizler de vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızın ebediyete kadar göklerde dalgalanması uğruna canınızı feda ederek şehitlik mertebesine yükseldiniz. Vatanımızı her türlü tehditten korumak, genç nesillere daha huzurlu ve aydınlık bir gelecek bırakmak için yaptığınız bu fedakârlık milletimizin nazarında hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli ve ulvidir.

"EMANETİNİZİ KORUYACAĞIZ"

Ülkemiz bugün belirlediği hedefler dâhilinde yol alıyor, büyümeye ve gelişmeye devam ediyorsa bu elbette sizlerin sayesindedir. Sizler, ait olduğunuz millete sadece yaşayabilecekleri bir vatan değil onu sonsuza kadar koruyacak bir milli ruh ve inanç bıraktınız. Sizlerden aldığımız güç ve ilhamla aziz milletimiz, ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı koyacak, bizlere bıraktığınız emaneti tüm varlığıyla korumaya ve yüceltmeye devam edecektir. Bu anlamlı günde aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun!" ifadelerine yer verdi.

Tören, şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Şehitlikteki törenin ardından, il protokolü Cacabey Meydanında "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" fotoğraf sergisini gezdi. 18 Mart Şehitler Günü etkinlikleri gün boyu sürecek olan etkinliklerle devam edecek.