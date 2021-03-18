Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımı! “Yalancılık tescillenmiştir”

Seddar Yavuz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Seçilmişler kendilerini hukukun üstünde görüp sandığa atıfta bulunamaz. Devlete ve hukuka meydan okuyanların akibetini hep beraber göreceğiz. Yalancılık tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019'da Ordu programının ardından İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP Salonu'nda dönemin Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yargılandı.

Ordu 4. Asliye Ceza Mahkeme Heyeti; anık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.

Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.

EKREM İMAMOĞLU VALİYE ETTİĞİ HAKARETİ İNKAR ETMEYE ÇALIŞTI

Ekrem İmamoğlu; 9 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu'na Ordu-Giresun Havaalanı'nda VIP'e alınmadığı için dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" deyip demediği soruldu.

İmamoğlu, "Ben Vali Bey'in basitliğini ifade ettim. Tutanak yazan polisin söylediğimden ne anladığı beni ilgilendirmez" iddiasında bulundu. İmamoğlu sesinin kısık olduğunu, o nedenle bazı kelimelerin yarısının çıkmadığını öne sürdü.