Kocaeli’nde gönüllü 120 kişi yerel hayvan koruma görevlisi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi", bu yıl da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlendi. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde yapılan eğitimin programına ev sahipliğini Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaptı.

UZMAN PERSONELDEN KAPSAMLI EĞİTİM

Hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği'nde belirtilen ana başlıklar ışığında programlanan eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri tarafından verildi. Geçici Bakımevi'nin tanıtımı yapılan eğitimde Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Mobil Kısırlaştırma Aracı, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve Hayvan Davranışları konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi.

ARDIÇ'TAN GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

Sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan 120 kişiye "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı Belgesi" verildi. Programın sonunda gerçekleştirilen kart dağıtım töreninde konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç, sokak hayvanlarının sorunlarının günümüz şartlarında arttığını belirterek, "Gönüllü olarak bu çalışmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ailenin büyümesi, bu farkındalığa sahip insanların artması bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ile birlikte işbirliği yapmaya, her türlü destek vermeye hazırız " şeklinde konuştu.

YENİ KANUNLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürü İlker Özoğlu ise; '5199 sayılı kanun ile ilgili gerekli değişiklikler yapıldı. Hayvanları koruma konusunda daha etkin ve caydırıcı kanunlar getiriliyor' dedi.

GÖNÜLLÜLERİN SORUMLULUKLARI

Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen yerel hayvan koruma gönüllüleri; sahipsiz hayvanların bakımlarının ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. Bölgelerinde ki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile işbirliği içinde gerçekleştiren gönüllüler, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle, halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla da sorumludur.