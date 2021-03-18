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Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı
Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:19

Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, ülkemizde de aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar milyonlarca doz aşı yapılırken, aşı randevu ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kovid aşı hakkı gelenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-devlet şifresi ile e-Nabiz mobil uygulamalarının yanı sıra, Alo 182 hattı üzerinden covid aşı randevusu oluşturabiliyor. İşte, MHRS ile aşı randevu oluşturma adımları...

Aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. E Devlet ve MHRS üzerinden yapılan aşı randevuları, MHRS sistemi ve E Devlet üzerinden yapılıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlar ise Kovid 19 aşısı olmak için aşı randevusu oluşturmaya çalışıyor. İşte MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu alma işlemleri…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanınız. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekirken bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu sağlanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.

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Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı
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