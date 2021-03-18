Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. E Devlet ve MHRS üzerinden yapılan aşı randevuları, MHRS sistemi ve E Devlet üzerinden yapılıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlar ise Kovid 19 aşısı olmak için aşı randevusu oluşturmaya çalışıyor. İşte MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu alma işlemleri…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanınız. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekirken bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu sağlanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.

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