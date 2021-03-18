Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı: İstiklalden İstikbale 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl oluşturulur, nereden yapılır?

Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ile ilgili merak edilenler son günlerde milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığından 18 Mart'a özel hatıra künyesi etkinliği başlatılırken Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma nasıl yapılır, hatıra künyesi nasıl alınır gibi sorulara yanıt aranmaya başlanmıştı. Oluşturulan künyeler ise sosyal medyada belirlenen hashtaglerle paylaşılacak. Kişilerin kendi isim ve soyisimlerinin yazacağı "Çanakkale Şehitleri Anısına Dijital Hatıra Künyesi nasıl oluşturulur sorusuna yanıt aranırken İstiklalden İstikbale hashtagi ile paylaşımlar yapılacak.

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ÇANAKKALE ZAFERİ KÜNYESİ OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturmak için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda 18 Mart'ın 106. Yıldönümüne özel geliştirilen çalışma dikkat çekerken Çanakkale Zaferi künyesi oluşturma ile ilgili detaylar şöyle;