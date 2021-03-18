Kumarhaneye çevrilen evde yakalanan 19 kişiye para cezası

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'çok yüksek riskli' iller arasında kırmızı kategoride bulunan Konya'da, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Elmacı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, iş yeri sorumlusu ile birlikte 19 kişiyi yakaladı. Adreste detaylı inceleme yapan polis bir kişiyi de mutfak dolabı içerisinde saklanırken buldu. Kumarcıların polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı da tespit edildi. 19 kişiye 'sosyal mesafe kuralına uymamaktan' idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri sorumlusu C.Ö. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçu nedeniyle adli işlem yapılarak polis merkezine teslim edildi. Adres zabıta ekiplerince mühürlendi.