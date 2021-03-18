Kuzu göbeği el yakıyor; Kilosu 300 lira

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan meşhur Perşembe Pazarı'ndaki tezgâhlarda kuzugöbeği yerini almaya başladı. Her yıl Mart ayı sonu ile Nisan ayı başında ormanlık alanlarda çam ağaçlarının altında kendiliğinden yetişen doğal mantar türü olan kuzugöbeğinin kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.



Anadolu'nun birçok yerinde şifa kaynağı olarak tüketilen kuzugöbeği mantarı, Muğla'da da birçok köylünün önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Hem lezzeti, hem de faydaları ile büyük öneme sahip olan kuzugöbeği mantarı Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'den satılıyor. Pazarın pahalı olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, kuzugöbeği fiyatının cep yaktığını belirtiyor.