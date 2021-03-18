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Giriş Tarihi: 19.3.2021 01:11

Kuzu göbeği el yakıyor; Kilosu 300 lira

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kuzu göbeği el yakıyor; Kilosu 300 lira

'nın yüksek yerlerinde mart sonu ile nisan başında ormanlık alanlarda çam ağaçlarının altında kendiliğinden yetişen doğal mantar türü olan ‘kuzugöbeği’ şifa kaynağı olarak köylü pazarında yerini aldı. Köy pazarcılarının bu dönemde geçim kaynağı olan kuzugöbeği kilosu 300 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan meşhur Perşembe Pazarı'ndaki tezgâhlarda kuzugöbeği yerini almaya başladı. Her yıl Mart ayı sonu ile Nisan ayı başında ormanlık alanlarda çam ağaçlarının altında kendiliğinden yetişen doğal mantar türü olan kuzugöbeğinin kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.


Anadolu'nun birçok yerinde şifa kaynağı olarak tüketilen kuzugöbeği mantarı, Muğla'da da birçok köylünün önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Hem lezzeti, hem de faydaları ile büyük öneme sahip olan kuzugöbeği mantarı Perşembe Pazarı'nda kilosu 300 TL'den satılıyor. Pazarın pahalı olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, kuzugöbeği fiyatının cep yaktığını belirtiyor.

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Kuzu göbeği el yakıyor; Kilosu 300 lira
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